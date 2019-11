Auto distrutta e donna incastrata in incidente sulla provinciale 590. Intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris.

Auto distrutta e donna incastrata in incidente sulla provinciale 590

Intervento in “trasferta” per una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris alle 8.30 circa di mercoledì 27 novembre. Per la precisione nel territorio del comune di Cavagnolo, sulla provinciale 590 dove c’è stato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture.

L’autista di una delle due auto è rimasta incastrata, pertanto l’intervento dei Vigili del Fuoco è servito per liberare la signora dal veicolo e per mettere in sicurezza le due auto e la sede stradale.

Un intervento che rimarca ancora una volta l’utilità della sede del Corpo in un’area di confine della nostra provincia, in grado di intervenire in un ampio raggio d’azione in tempi rapidi.

