Auto contro albero: ragazza incastrata. E’ successo oggi, sabato 23 novembre, intorno alle 12.15 in corso Italia a Vercelli in zona Duomo.

Alle ore 1215 circa, una squadra del Comando di Vercelli è intervenuta in corso Italia all’altezza del Duomo per un incidente stradale autonomo. L’ autovettura guidata da una giovane ragazza ha perso il controllo, per cause al vaglio della Polizia Stradale. L’auto è finta contro un albero del Viale attiguo ed è stato necessario procedere ad una estricazione con divaricatore e cesoia perché la ragazza era bloccata dalla deformazione della portiera. Sul posto polizia stradale e 118.

