Arrestato spacciatore cinese: è agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Vercelli hanno arrestato P.M., 41enne cinese residente in città, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano, dovendo espiare la pena di 3 anni agli arresti domiciliari.

Per spaccio a Milano nel 2015

L’uomo, in concorso con altre persone, si è reso responsabile dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo lombardo nell’anno 2015.

L’arrestato, pertanto, a conclusione delle rituali formalità, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente