Aggressione Marina Abramovic: un vercellese ferma l’aggressore

Un finanziere vercellese, l’appuntato scelto Emilio Figus, insieme ad un’altra persona ha bloccato l’artista ceco Vaclav Pisvejc, che aveva avvicinato e aggredito l’artista Marina Abramovic, a Firenze, domenica 23 settembre, nel cortile di Palazzo Strozzi, dopo l’inaugurazione della mostra della stessa Abramovic. L’uomo le ha tirato in testa un quadro. Per fortuna era solo un telaio con la tela e la famosa artista ha riportato solo un gran spavento.

Se non è accaduto di peggioAnche merito del pronto intervento dei due uomini, fra cui Figus, che sono riusciti a bloccare l’artista-aggressore.

Da quanto si apprende la Abramovic, anche se molto scossa per l’accaduto, non ha voluto, almeno per il momento, sporgere denuncia contro l’uomo.

Colpita dopo l’inaugurazione della mostra

Al momento dell’aggressione Marina Abramovic, che ha da poco inaugurato la sua mostra “The Cleaner” a Palazzo Strozzi, aveva appena concluso un incontro con il pubblico durante il quale aveva firmato i suoi cataloghi, stava quindi attraversando il cortile del Palazzo fiorentino insieme al direttore della Fondazione di Palazzo Strozzi Arturo Galansino. In quel momento Pisvejc ha messo in atto la sua singolare protesta, scagliandosi contro l’artista e colpendola con un ritratto della stessa Abramovic incorniciato, anche se fortunatamente senza vetro.

