Zanzara tigre: infestati Vercellese e Piemonte. Tranne Cuneo tutte le provincie sono al livello 4, il più alto, e la tendenza è all’aumento.

Secondo l’elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, nella settimana dal 25 al 31 luglio in Piemonte sono Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli le province con l’indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da 0 a 4, ad eccezione della sola provincia di Cuneo (livello 0). In quasi tutte le province la tendenza futura è in crescita, mentre l’indice di calore è compreso in prevalenza tra i 32 e i 40 gradi.

Come difendersi

Valeria Paradis, Responsabile Tecnico di Anticimex Italia.

“Nelle abitazioni con giardini o aree verdi, le nuove tecnologie possono aiutare sensibilmente i cittadini a difendersi dalle zanzare – afferma Valeria Paradiso, Responsabile Tecnico di Anticimex Italia – . Attraverso sistemi di disinfestazione automatica si possono programmare giorni e orari di intervento, nebulizzando prodotti specifici o repellenti al 100% naturali nei momenti più idonei ed in assoluta autonomia. Ma perbloccarne la diffusione all’origine è essenziale agire sul fattore prevenzione, con la collaborazione attiva delle

amministrazioni comunali e condominiali, che devono pianificare, insieme a esperti del settore, interventi mirati e continuativi almeno da marzo a tutto ottobre. Ma altrettanto importante è il ruolo dei cittadini, fondamentale per tenere in ordine le aree private ed evitare i ristagni d’acqua”.

Meteo zanzare

Per chi voglia tenersi aggiornato è attivo online un servizio offerto da VAPE che, sulla sua piattaforma https://meteozanzare.vape.com/ informa i cittadini sulla presenza delle zanzare, fornendo previsioni

settimanali per provincia sul grado di diffusione.

