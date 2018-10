Viva gli Alpini! La fiamma del Raduno in piazza Cavour. Una semplice ma suggestiva e partecipata cerimonia dà il via all’atmosfera del grande incontro delle sezione di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

La seconda parte della “notte verde” si è svolta in piazza Cavour. Una cerimonia semplice ma suggestiva. Prima è arrivata la Fanfara Alpina di San Germano dopo una breve parata per corso Libertà, precedendo l’ultimo tedoforo che è poi arrivato accolta dalla Fanfara schierata e dagli altri Alpini che hanno portato la fiaccola in un breve tragitto da corso Prestinari. Quindi l’accensione del tripode posto in centro della piazza, nella cornice della Torre dell’Angelo in verde e dell’illuminazione tricolore posta sulle case nella parte che dà su via dei Mercati. Buona la partecipazione di pubblico. Dopo un concerto di musiche alpine da parte della Fanfara c’è stata la distribuzione della panissa a chiusura di una serata che ha aperto ufficialmente, in stile Olimpiadi, la “settimana verde” che culminerà nella tre giorni del 12,13 e 14 ottobre prossimi.

Ecco la Gallery

