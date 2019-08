Via Francigena: “Andiam a Lavorar”, mercoledì 4 settembre. Camminata lavorativa dedicata alla pulizia e manutenzione della segnaletica.

Via Francigena: “Andiam a Lavorar”, mercoledì 4 settembre

“Andiam a lavorar”, prima uscita per la camminata lavorativa organizzata dagli Amici della Via Francigena, mercoledì 4 settembre. La camminata è dedicata alla pulizia e manutenzione della segnaletica della Via Francigena e del Cammino di Oropa.

Programma

Il ritrovo è previsto per le 8,45 all’info point di Cavaglià in via Gersen con partenza alle 9 e rientro fra le 12 e le 13. In caso di pioggia l’uscita verrà annullata. I partecipanti dovranno essere armati di forbici da potatura e attrezzi simili (no falcia erba a motore o altri attrezzi a motore), guanti di pelle spessi e tanta buona volontà. “Proseguiremo nel taglio di rami e rovi – spiegano gli organizzatori – per rendere la Via percorribile sempre in piena sicurezza. Ci occuperemo inoltre di rinnovare la segnaletica e di riordinare quella esistente. Ricoprendo così il nostro ruolo di… Trail Angels!”.

Info e prossimo appuntamento

L’escursione sarà condotta da Marcello Vallese, Guida Ambientale Escursionistica, con abilitazione ufficiale Regione Piemonte. Per informazioni scrivere a: viafrancigenacavaglia@gmail.com, oppure contattare il 3386980535. Prossimo appuntamento l’11 settembre 2019.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE