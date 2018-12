Valledora, ispezione UE: “Aspettiamo la valutazione della Commissione Europea”. Termina la missione di due giorni in Italia della commissione Petizioni.

Si è conclusa la visita della delegazione della commissione Petizioni del Parlamento europeo in Valledora, Piemonte.

Incontro con le autorità locali ed esperti in campo ambientale

Gli eurodeputati hanno incontrato in un’audizione le autorità locali ed esperti in campo ambientale e medico per valutare l’inquinamento dell’area. Nella mattina del 18 dicembre hanno inoltre visitato discariche e cave. La visita fa seguito alla petizione 906/2016 voluta dal sindaco di Tronzano Vercellese Andrea Chemello per denunciare l’inquinamento del territorio.

La delegazione

La delegazione era guidata da Beatriz Becerra (ALDE, ES), con la partecipazione degli eurodeputati Peter Jahr (PPE, DE) e Ana Miranda (GREENS-EFA, ES). Come membri accompagnatori gli italiani Alberto Cirio (PPE, IT) ed Eleonora Evi (EFDD, IT). Gli eurodeputati ritengono di dover aspettare la valutazione finale della Commissione europea, che sta monitorando la situazione generale delle discariche in Italia, compresa la realtà di Valledora, e che ha di recente sollevato l’esigenza di trovare soluzioni strutturali con le autorità nazionali per evitare emergenze in futuro. Questo potrebbe comportare il lancio di una nuova procedura di infrazione nel caso venga rilevata una violazione sistematica della direttiva sulle discariche. È presto – sostengono – per prevedere questo scenario ma la commissione Petizioni seguirà da vicino la vicenda.

L’importanza di precauzione e prevenzione

Gli eurodeputati sottolineano inoltre l’importanza dei principi di precauzione e prevenzione. Viene infine rilevata l’assenza di un rappresentante del Ministero dell’Ambiente nonostante la lettera d’invito al Ministro Sergio Costa. La delegazione auspica maggiore coordinamento inter-istituzionale tra amministrazioni locali e governo.

