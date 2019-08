Un posto di lavoro all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. L’Istituto di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta mette a disposizione impiego a tempo indeterminato.

Un posto di lavoro all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte

Disponibile un posto di lavoro, messo a disposizione dall’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA, Via Bologna 148 – 10154 TORINO. Trattasi di graduatoria interregionale. Operatore Tecnico Categoria B. Posizione economica B1. Mansione da svolgere: accudimento degli animali dello stabulario (topi, polli), contenimento e manipolazione dei suddetti; supporto al personale tecnico nelle prove diagnostiche sugli animali; lavaggio e pulizia attrezzature e materiali per la stabulazione; gestione degli archivi e registri di stabulario; preparazione ed approvvigionamento disinfettanti e materiali di consumo.

Tempo Indeterminato. Orario pieno (36 ore settimanali)

Requisiti: cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea; cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini dei Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado. Prova pratica i cui contenuti tenderanno ad accertare la competenza a svolgere le mansioni specificate

Centro per l’impiego di Vercelli

Presentarsi muniti di ISEE in corso di validità e documento di identità valido

