Torneo di Burraco a Le Acacie

Il Circolo Burraco Pro Vercelli ha organizzato per Domenica prossima 8 Settembre il 10° Torneo Regionale di Burraco a coppie, presso il Ristorante Le Acacie di Corso Rigola a Vercelli. La formula consolidata del torneo, che ogni anno richiama in città giocatori di tutto il Piemonte, Liguria e Lombardia, prevede 7 turni complessivi di gioco con inizio alle ore 11 ed una pausa pranzo presso il ristorante che offrirà panissa, sempre molto apprezzata dai partecipanti. Anche per questa edizione è prevista la partecipazione di oltre 220 iscritti alla Fibur-Federazione nazionale gioco Burraco, che animeranno il Torneo Regionale di Vercelli con montepremi di 3.000,00 euro cimentandosi nel gioco a carte che ha registrato un boom di nuovi circoli e giocatori su tutto il territorio nazionale.

Il Circolo Burraco Pro Vercelli, con i suoi oltre 100 iscritti e sede in corso libertà 300, organizza periodicamente corsi di avvicinamento al Burraco e ricorda che è possibile partecipare ai tornei settimanali anche in qualità di osservatori. A capo della organizzazione del Torneo Regionale domenica sarà Cornelio Chimento, Presidente del Circolo Burraco di Vercelli, mentre Donatella Cambiaghi -arbitro nazionale Fibur sarà il Direttore di gara e Marco Alba l’Arbitro di Sala; premiazione con saluto delle autorità prevista intorno alle ore 19.30.

