Stelle di Natale Ail: ecco quando e dove averle

Nella foto due volontarie in occasione della campagna 2018.

Torna in piazza la solidarietà. L’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma, nelle giornate del 6 – 7 – 8 dicembre, grazie all’impegno di migliaia di volontari, in 4.800 piazze italiane offrirà la Stelle di Natale. Una manifestazione consolidata grazie al sostegno di tutti. Con una donazione di 12 euro contribuirete a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai malati ematologici. AIL ha contribuito in modo considerevole al raggiungimento di rilevanti risultati negli studi scientifici e nelle terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali. AIL Vercelli ”Carolina Banfo”APS con il suo presidente Matteo Maffezzoni ed i suoi numerosi volontari sarà presente a:

Vercelli in più punti: in via Cavour sabato 7 dicembre, in piazza Cavour domenica 8 dicembre e in corso Abbiate nell’ingresso dell’ospedale S. Andrea solo nella giornata di venerdì 6,

I paesi del Vercellese coinvolti

In provincia di Vercelli nei seguenti comuni:

Bianzè in piazza S. Eusebio;

Borgosesia in piazza Mazzini;

Buronzo in piazza Colonnello Solano (area mercato);

Carisio in via Torino 3;

Cigliano in piazza Martiri della Libertà;

Crova in corso XXI Aprile;

Livorno Ferraris in piazza Galileo Ferraris;

Motta dei Conti in piazza della Chiesa;

Pezzana in via Matteotti angolo via Roma;

Rive in piazza Vittorio Veneto;

Santhià in piazza Aldo Moro;

Trino in corso Italia 1;

Tronzano piazza Antonio Gramsci;

Varallo in piazza Vittorio Emanuele II.

Volontari mobilitati

Tutti i volontari della sezione vi accoglieranno con la consueta cordialità, dandovi informazioni sull’attività della sezione e su come vengono utilizzati i fondi a favore della ricerca e al progetto di “Assistenza domiciliare protetta per i pazienti ematologici dell’ASL di Vercelli”, che ha l’obiettivo di coniugare l’esigenza di un’assistenza specializzata con la possibilità di essere curato a casa e poter ricevere una cura personalizzata.

Dal 2018 questo progetto è rivolto a pazienti del territorio vercellese ed è realizzato con il supporto clinico di un ematologo dedicato, essenziale per la specializzazione del percorso di cura. Il progetto e sostenuto con un importante contributo della sezione di Vercelli.

Ma per donare è sempre il momento giusto

Infine gli indirizzi utili per chi vuole saperne di più o desidera diventare volontario AIL può telefonare al n. 3332022688, venire nella sede di via Calatafimi 40 a Vercelli o scrivere all’indirizzo ail.vercelli@ail.it, ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.ailvercelli.it, chi invece volesse fare donazioni alla sede di Vercelli dell’associazione, può effettuarle sul – Conto Corrente presso BNL Vercelli IBAN: IT27H0100510000000000004000 oppure Conto Corrente postale 1006780637.

