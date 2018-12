Spray al peperoncino vietato a Vercelli, in piazza Cavour, durante le celebrazioni per il nuovo anno e l’Epifania: lo sancisce un’ordinanza comunale.

Spray al peperoncino bandito

«In occasione delle festività connesse al Capodanno e all’Epifania 2019, l’Amministrazione Comunale ha promosso alcuni eventi che si terranno in piazza Cavour – spiegano dal Comune – i recenti fatti di cronaca che hanno visto il verificarsi di gravi episodi in danno dell’incolumità pubblica a causa dell’uso improprio di strumenti atti ad offendere, impongono ulteriori, attente, ponderazioni, proprio al fine di scongiurare il verificarsi di eventi potenzialmente pregiudizievoli per l’integrità fisica della popolazione». Nell’area è già vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro.

Il divieto

L’ordinanza sancisce quindi che «nell’area di piazza Cavour e lungo le strade a quest’ultima adducenti, sono vietati l’utilizzo ed il porto in vista di spray a base di “oleoresin capsicum”, comunemente noto come “spray al peperoncino”, e/o ogni altra sostanza producente i medesimi effetti». Il divieto ha orari ben definiti: in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro 2018 e Capodanno 2019, ossia dalle 18 di lunedì 31 dicembre 2018 alle 6 di martedì 1 gennaio 2019, e in occasione dei festeggiamenti dell’Epifania 2019, cioè dalle 12 alle 19 di domenica 6 gennaio 2019. Il divieto non è valido per i pubblici ufficiali, come le forze dell’ordine, titolate ad averlo con sè.