Sereni Orizzonti cerca personale: in programma 350 assunzioni a tempo pieno e 1.200 sostituzioni estive.

Sereni Orizzonti assume

Direttori di struttura, personale amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuochi e personale ausiliario: sono le figure cercate da “Sereni Orizzonti” per impiegarle subito nelle strutture del gruppo. La richiesta riguarda in tutto 350 nuove assunzioni a tempo pieno ma anche ben 1.200 posizioni da sostituire durante le ferie estive (giugno-settembre).

Le strutture

Si cerca, in particolare, infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari, anche per la provincia di Vercelli (strutture di Albano Vercellese, Crescentino e Borgo d’Ale). In Piemonte, inoltre, assumono nelle province di Torino (a Frossasco, Carmagnola, Piobesi Torinese, Piverone, San Mauro Torinese, Settimo Vittone, Vinovo e Volvera), di Alessandria (a Litta Parodi, Spinetta Marengo e Terzo), di Asti (a Rocchetta Tanaro), di Biella (a Viverone e a Ronco Biellese), di Cuneo (a Bra, Dogliani, Lequio Tanaro, Manta e Rocchetta Belbo) e di Novara (a Momo). Altre occasioni sono nelle strutture di Macomer (Nuoro), Genova Sestri Ponente, in provincia di Udine (nello stesso capoluogo oltre che ad Aiello del Friuli, Gemona del Friuli, Pasian di Prato, Percoto, Risano e San Giovanni al Natisone), di Gorizia (a Pieris-San Canzian d’Isonzo), di Venezia (a Cinto Caomaggiore), di Firenze (a Firenzuola, Dicomano e Pelago) e di Roma (a Riofreddo).

Come candidarsi

Grazie alle ultime acquisizioni e alle prossime inaugurazioni, il gruppo “Sereni Orizzonti” supererà nelle prossime settimane le 80 RSA in Italia, per complessivi 5.600 posti letto. I curricula possono essere inviati a risorseumane@sereniorizzonti.it oppure compilando la form che si trova all’indirizzo http://www.sereniorizzonti.it/customer/contact?b=work