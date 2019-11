Sapori della Vercelli antica al Mac: si degusteranno i piatti dell’epoca romana.

Sapori della Vercelli antica

Venerdì 15 novembre alle 18 al MAC, il Museo Archeologico della Città di Vercelli di corso Libertà 300, speciale appuntamento con “Gustatio alla caupona: sapori di 2000 anni fa”, alla scoperta dei cibi che si consumavano ai tempi della Vercelli romana. Ci sarà l’archeogastronoma Laura Mussi, che fa rivivere sulle tavole moderne i sapori scomparsi con l’obiettivo di far crescere l’interesse per l’archeologia e la storia, riscoprire e valorizzare le nostre origini culturali e le tradizioni, promuovere il territorio e la cultura anche attraverso la tavola, sensibilizzando a un’alimentazione naturale, semplice e sana.

I reperti

Ancora, durante la degustazione, l’archeologo Fabio Pistan permetterà ai partecipanti che lo desiderano di osservare e comprendere i reperti esposti al MAC che provengono dall’antica caupona ritrovata a Vercelli in via Giovenone. La caupona era infatti nel mondo romano il luogo deputato alla vendita di vino, cibo e generi commestibili, oltre che all’accoglienza e al ristoro di cittadini e forestieri. I posti per la degustazione sono limitati ed è pertanto obbligatoria la prenotazione al 348.3272584. L’evento è a pagamento.