Santhià: 27esima mostra Cunicola. Dal 23 al 25 novembre al centro zootecnico “Ugo Morini”, circa 250 soggetti in esposizione.

Dal 23 al 25 novembre, 27esima mostra cunicola di soggetti iscritti al registro anagrafico al Centro Zootecnico “Morini” di via Tagliamento a Santhià; quest’anno conta una ventina di espositori e circa 250 soggetti esposti. L’esposizione sarà aperta dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 per tutta la durata. I ringraziamenti di Massimo Pigino, Presidente dell’Associazione Regionale Allevatori Cunicoli del Piemonte e Liguria, vanno al sindaco di Santhià e di Cigliano per la sponsorizzazione delle medaglie d’oro, un grazie particolare sempre ad Angelo Cappuccio per la grande disponibilità che ha reso possibile la realizzazione della mostra, all’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani e Ara Piemonte in collaborazione col Presidente e gli allevatori partecipanti.

