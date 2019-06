Ruggine: nome e format nuovi per l’Alpimoto Classic Santhià. Domenica 23 giugno il primo dei cinque appuntamenti in calendario.

Ruggine: nome e format nuovi per l’Alpimoto Classic Santhià

Ruggine: nome e format nuovi per l’Alpimoto Classic Santhià. Domenica 23 giugno il primo dei cinque appuntamenti in calendario. In Piazza Aldo Moro a Santhià torna la nostra Mostra Scambio di mezzi e ricambi classici e d’epoca.

Alpimoto Classic diventa Ruggine

All’ottavo anno di programmazione, la mostra scambio cambia nome e format: abbandona il nome Alpimoto Classic per diventare Ruggine, ampliando la gamma di espositori hobbisti al VINTAGE di qualità, senza dimenticare la base fondante della nostra esperienza, l’amore per la conservazione, documentazione, riuso del patrimonio meccanico-tecnologico legato alla mobilità su due-tre-quattro ruote.

Cinque appuntamenti da non perdere

Quest’anno la programmazione prevede cinque date da giugno a novembre e si conferma appuntamento capace di richiamare gli appassionati di tutto il Piemonte, dalle regioni vicine ed anche dalla Svizzera e Francia, con un numero di espositori e visitatori in continuo aumento per la gioia di amatori, restauratori e semplici appassionati di bici, moto, auto, giocattoli ed oggettistica d’epoca, ed ora anche di vintage in generale. Ingresso libero per il pubblico.Gli espositori entrano dalle 6.30 alle 8.00, gradita prenotazione via mail o telefonica. In caso di brutto tempo la manifestazione potrà subire annullamenti o ritardi. Per info: 3472205128 mail: rugginesanthi@gmail.com.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE