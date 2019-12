Riparte il 9 gennaio il nuovo anno al Teatro Civico. La stagione organizzata con Piemonte dal Vivo con “Coppi aperta quasi spalancata”.

Riparte giovedì 9 gennaio il nuovo anno al Teatro Civico di Vercelli per la stagione organizzata con Piemonte dal Vivo, con un testo scritto a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame con con Chiara Francini e Alessandro Federico e regia di Alessandro Tedeschi.

Coppia aperta quasi spalancata è una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è raccontata alla luce delle riforme degli anni Settanta e del loro impatto sulle famiglie. Scritto da Dario Fo e Franca Rame, Coppia aperta…quasi spalancata porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia.

La storia racconta di una donna e di un uomo, che dopo anni di matrimonio monogamo provano, su insistenza del marito, ad “aprire” la coppia verso relazioni più o meno fugaci al di fuori della vita coniugale. Questo diversivo scardina totalmente il tradizionale assetto familiare e mette in risalto le loro reazioni emotive.

Info e biglietteria

Biglietteria Teatro Civico

Via Monte di Pietà 15. T.0161255544

Biglietti in vendita da €25 a € 8.

www.vivaticket.it

