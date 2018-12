Prevenzione degli abusi nei servizi educativi Proposta di legge approvata alla Camera e in discussione al Senato: le novità in tema di sicurezza per asili nido e scuole d’infanzia

Prevenzione degli abusi nei servizi educativi

Domani lunedì 10 dicembre il punto con Assonidi, appuntamento in Confcommercio Milano alle 14, con le parlamentari Annagrazia Calabria e Mariastella Gelmini e Stefano Bolognini, assessore alle Politiche Sociali di Regione Lombardia. Incontro per approfondire la proposta di legge, approvata alla Camera e in discussione al Senato, che contiene misure sulla prevenzione e il contrasto di maltrattamenti e abusi nei servizi educativi. Proposta di legge il cui impianto normativo prevede novità/obblighi nella gestione quotidiana delle imprese dei servizi all’infanzia.

