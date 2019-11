Natale Trino: 40 giorni di grandi emozioni. Dai primi di dicembre fino all’Epifania, moltissimi gli appuntamenti in programma.

Natale Trino: 40 giorni di grandi emozioni

Dai primi di dicembre fino all’Epifania, Trino ha in programma un sacco di appuntamenti. I festeggiamenti si aprono domenica 1 dicembre con la 13° maratona “Terre d’Acqua”, organizzata dal gruppo Podistico Trinese con la collaborazione del Gruppo Alpini Trino, dalle 8 alle 12 e la premiazione sarà al mercato coperto. Le vie del centro ospiteranno il mercatino di Natale, con street food natalizio (9:30-19:30), mentre alle 17:45 in piazza Audisio si accenderanno le “Luci d’Artista”, grazie al supporto di Atena e Iren.

Giovedì 5 dicembre avrà in programma l’inaugurazione del presepe degli Alpini alle 10 (Beato Oglerio) e la conferenza al Teatro Civico, ore 20:45, intitolata “Da Cavour alla Tav: il Piemonte ha bisogno di infrastrutture” dove interverrà Bartolomeo Giachino, nel progetto “I sentieri della conoscenza”.

Il libro “Uno, de, Trino” sarà il centro dell’appuntamento di sabato 7, ore 16, presso la Biblioteca Civica. Insieme alla presentazione del libro saranno previste anche delle attività con Aido.

Domenica 8 dicembre si celebrerà la Madonna di Loreto, la patrona degli aviatori, in piazza Dell’Areonautica alle ore 10:15. Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento degli Aviatori d’Italia, sarà celebrata la Santa messa, nella chiesa di S. Francesco (ore 11). Il pomeriggio (ore 15-19), giocolieri, mangiafuoco e trampolieri sfileranno per le vie del centro e ci saranno molte sorprese animate nelle vetrine del centro. Nel mentre, alle 17, ci sarà la “Three towers in città”, la sfilata dei Babbi Natale in moto per il centro.

Danza e musica allieteranno la città venerdì 13, alle 21 nel Cinema Or.Sa l’Onlus Atrap ospite il trasformista Luca Lombardo, in collaborazione con Pat e la Protezione Civile.

La giornata di sabato 14 riserverà delle sorprese: ore 9-13, ci sarà il 4° mercatino di Natale, organizzato dalla Pro Loco e con Spoleto Norcia Solidali. Ore 17, si terrà l’evento “Leopardi Infinito – Vita, lettura e recita” con la partecipazione di ‘L Lantarnin dal Ranatè e delle Scuole Medie. Al mercato coperto l’evento “Ronco Xmas” alle 16 prevederà una simpatica merenda per i bambini, mentre alle 19:30 si potrà gustare un piatto a cura dell’Istituto Alberghiero. A conclusione della serata il live di Ivana Spagna, ad ingresso gratuito.

Domenica 15 dicembre ci sarà la “Caccia al regalo perduto” in piazza Audisio, organizzata da “Il GazzatTrino” e Aoct, alle 16, mentre alle 17 il gruppo teatrale ‘L Lantarnin dal Ranatè augurerà buon Natale al Teatro Civico.

Nella Biblioteca Civica, lunedì 16 alle ore 21, ci sarà la conferenza “Luoghi di confine – Viaggio attraverso il Piemonte dimenticato”, presentata da Federico Valletta e Anna Bertino.

Venerdì 20 dicembre, tra le 9 e le 13, Babbo Natale e i suoi elfi andranno a consegnare i doni ai bimbi nelle scuole, grazie alla Pro Loco e all’Amministrazione Comunale. Mentre in serata (ore 21), sarà presentato nella Biblioteca Civica il libro di poesie di Francesca Donà, “Fil Rouge”.

Babbo Natale in piazza Audisio

Il Natale si avvicina sempre di più, sabato 21 e domenica 22 in piazza Audisio, Babbo Natale aspetterà i bambini nel suo chalet per la consegna delle letterine (ore 10-12, 16-19). Alle 23 del sabato, al Teatro Civico, si terrà la seconda edizione del Gran Galà di Natale con il Dj, organizzata da And Tridinum. Mentre nella sera di domenica, alle 21:30, la banda cittadina “Giuseppe Verdi” suonerò nella parrocchia di San Bartolomeo per il concerto di Natale.

Martedì 24 dicembre alle ore 24 si celebrerà la Santa Messa, con la Veglia di Natale, nella parrocchia di San Bartolomeo; mentre il 25 la Santa Messa di Natale sarà alle ore 10.

Giovedì 26 dicembre al Civico ci sarà una serata danzante a partire dalle 21, con l’orchestra “Nunzia Tulipano”.

Per accogliere il nuovo anno, martedì 31 dicembre, al mercato coperto dalle 19:30, ci sarà il cenone di Capodanno, allietato dalla musica dell’orchestra “Katia Bagutti”.

Appuntamenti 2020

Il 2020 riserverà ancora delle sorprese per Trino: domenica 5 gennaio dalle 15 alle 19, al Teatro Civico, ci sarà l’esposizione dei disegni dei bambini delle Scuole all’evento Pat Befana 2020.

Lunedì 6, invece, si concluderanno i festeggiamenti con il pranzo dell’Epifania, al mercato coperto (ore 12:30); alle 17:30 la Befana scenderà a consegnare le calze ai bambini, a cura di Atrap Onlus, e per finire alle 19 in vista del Carnevale saranno presentati il Capitano e la Castellana, il tutto accompagnato da un apericena e una serata danzante con Dj Set e Medioman al Teatro Civico.

Il carnet di eventi è arricchito anche dalla distribuzione degli “Alberi di Lucio”, ogni sabato di dicembre presso il gazebo degli Alpini; dalla “Novena dei cercatori di stelle”, una serie di incontri per preparare all’Avvento da lunedì 16, tutti i giorni alle 20:45 (parrocchia di San Bartolomeo) e dalla straordinaria apertura dei negozi tutte le domeniche pomeriggio.

