Natale in cucina: spunti e curiosità

Nell’imminenza di cenoni vari (e non solo per il giorno di Natale) ecco un utile indice che vi porterà agli articoli sul tema pubblicati nella sezione cucina del nostro sito.

Si fa presto a dire panettone… tante sono le offerte anche a prezzi stracciati, ma se tenete alla qualità del prodotto ecco un approfondimento: Come riconoscere un panettone di qualità?

Altro “accessorio” delle tavole natalizie: Frutta esotica sulla tavola delle Feste 2019

Qui invece si allarga l’0rizzonte sul menù natalizio: Quale menù per le feste di Natale? Fra pesce, carne e dolci

Due ricette non necessariamente da mangiare sotto l’albero, utili anche per le prossime ricorrenze:

Riso in cagnone, una specialità fra Piemonte e Lombardia

Come cucinare un brasato perfetto

E per “decongestionarsi” dopo le abbuffate, magari la sera di Santo Stefano, un piatto unico nel segno della tradizione: Zuppa rustica ai legumi, piatto perfetto in autunno

Torniamo a temi più natalizi e validi anche per Capodanno:

I dolci tipici del Natale: a spasso per l’Italia!

Cibi portafortuna, dalle lenticchie alla frutta secca

E per chiudere un’analisi completa sull’andamento dei consumi gastronomici per le feste: Natale 2019, spesa a tavola da 140 euro a famiglia

E NATURALMENTE BUON APPETITO E BUON NATALE A TUTTI I NOSTRI LETTORI

