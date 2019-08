Miss San Germano, ritorna domenica 1° settembre. La serata, oltre alla sfilata delle partecipanti ed elezione, vedrà anche esibizioni talent e ospiti.

Dallo scorso anno anche San Germano Vercellese ha la sua Madrina: Aurora Bosco, che ha rafforzato, promosso e rappresentato al meglio le comunità.

Domenica 1° settembre ci sarà nuovamente l’elezione per la nuova Miss per l’anno 2019/2020 portato dagli organizzatori regionali di “Principessa d’Europa”, Giancarlo Cecconello e Anna Gervasi. La giornata prevede il raduno tra le16 e le 16,30; iscrizione cartacea e sottoscrizione liberatoria foto/video; prove coreografie e tempistiche delle tre uscite: casual, costume ed elegante. Trucco e parrucco; make up a cura dello staff Paolo Demaria. Tra 18.30 e le 19 prova generale. Dopo la pausa per la cena, le miss saranno ospiti della Locanda del Leon d’Oro, alle 21 ci sarà la selezione ufficiale Regionale di Miss Principessa d’Europa e Miss San Germano Vercellese 2019. A condurre la serata sarà Gianluca Nasi il Presentatore delle Miss e al Dj Set Tony Sax.

La serata, oltre alla sfilata delle partecipanti, vedrà anche esibizioni talent e ospiti.

Al termine la proclamazione di tutte le miss ammesse alla finale Nazionale di Miss Principessa d’Europa, che si terrà dal 9 al 13 settembre a Rimini; l’elezione di Miss Principessa d’Europa Piemonte 2019, cioè colei che rappresenterà la sua regione per tutto il 2019; la miss più votata, che accederà direttamente alla Fase 2, ovvero la fase televisiva all’Altromondo Studios, della finale nazionale; sarà tra le 40 finaliste su 100 candidate al titolo; elezione di Miss San Germano 2019.

Info e iscrizioni

L’iscrizione gratuita su www.principessadeuropa.com. Unici requisiti sono altezza minima di 150 centimetri ed età minima di 15 anni. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: stilnovoac@gmail.com; Whatsapp 3931489873 (Giancarlo); Edicola P. Gobponi di piazza Mazzini a San Germano, telefono 0161 95573.

