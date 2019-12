Nella foto di fonte Anci un momento della manifestazione

Milano sindaci in piazza per Liliana Segre: Corsaro presente. Da Nord a Sud i sindaci insieme in piazza per manifestare il proprio sostegno alla senatrice a vita.

Anche il Sindaco di Vercelli Andrea Corsaro nonché presidente ANCI Piemonte, presente alla manifestazione milanese per la senatrice Liliana Segre. Recentemente la città di Vercelli ha concesso la cittadinanza onoraria con voto largamente condiviso.

I primi cittadini d’Italia, uniti e senza distinzione alcuna, vogliono ribadire ancora una volta il messaggio che “L’odio non ha futuro” nel nostro paese. E lo faranno indossando il simbolo più importante di unità, impegno e collaborazione: la fascia tricolore.

“Senatrice Segre, saremo la sua scorta civica”, ha detto il presidente di ANCI, Antonio Decaro.

