Meteo: pioggia fino a venerdì, Natale col sole

Continua a piovere in queste ore sul territorio vercellese, ma come dicono gli esperti di 3B Meteo, è una perturbazione che passerà entro venerdì per poi portare tempo più stabile.

Oggi, martedì 17 dicembre, giornata molto nuvolosa con precipitazioni sparse, più frequenti al Nordovest, sporadiche al Nordest. Neve su Ovest Alpi dai 1500 m. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 15.

Mercoledì 18 dicembre: nuvoloso con fenomeni più frequenti su Alpi, Prealpi e al Nordovest, più sporadici altrove. Neve sui settori alpini occidentali dai 1500 m. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 14.

Giovedì 19 dicembre: ancora molte nubi con fenomeni più probabili al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia; più asciutto in Romagna. Neve su Ovest Alpi. Temperature perlopiù stabili, massime tra 8 e 14.

Venerdì 20 dicembre: al nord ovest, piogge di forte intensità in riviera ligure, coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: coperto con pioggia debole.

