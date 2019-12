Luminarie spente per colpa di un guasto. Era saltato un connettore calco/freddo dell’albero di Natale tra via Veneto e piazza Zumaglini.

In un primo tempo era stato attribuito a un atto di vandalismo, ma dopo le veriche è emerso che il black out delle luminaarie in alcune vie del centro tra Natale e Santo Stefano era dovuto a un’avaria. I controlli effettuati dai tecnici della ditta di manutenzione hanno stabilito che non si è trattato di atto vandalico, ma bensì di un connettore saltato dell’albero metallico coi led tra via Veneto e piazza Zumaglini che ha danneggiato la linea elettrica che alimentava molte luci del centro città., come dichiarato da Sabatino alla stampa.

