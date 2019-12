Lotteria Italia: 20.000 i biglietti venduti in provincia nel 2018. I dati di Agipronews danno l’idea del volume di giocate in regione, Vercelli penultima.

Lotteria Italia: 20.000 i biglietti venduti in provincia nel 2018

Nella foto un biglietto della Lotteria Italia edizione 2018.

Il dato è riferito al 2018 per l’estrazione 2019, i dati attuali sono ovviamente ancora in divenire, però i dati del 2018 possono dare un’idea della tendenza nella ricerca della fortuna.

Per l’edizione 2018 i tagliandi staccati in Piemonte sono stati 424.620 per la precisione, come riporta Agipronews.

A Torino e provincia staccati 219.390 biglietti. Ad Alessandria si è scesi a 82.360, a Novara 32.940 (-24%). A Cuneo sono stati venduti 29.210 tagliandi, ad Asti 22.070, a Vercelli 20.720, (in deciso calo del 17%) a Verbania 10.270 e infine a Biella 7.660. Il Piemonte è tra le regioni più premiate dell’ultima edizione, con la vincita da un milione, due vincite da 50mila euro ciascuna e ben 10 premi di terza categoria, da 25mila euro.

La situazione nazionale

Campania protagonista indiscussa dell’edizione 2018 della Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni, il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni sommati ai 3 da 50mila euro e ai 19 da 25mila euro ciascuno hanno portato il montepremi complessivo regionale a 9,6 milioni di euro totali, come riferisce Agipronews. A distanza il Lazio, rimasto a secco con i premi di prima fascia nell’ultima edizione, ma con 14 premi da 50mila euro e 27 da 25mila, e che ha sfiorato gli 1,4 milioni di euro complessivi. Il terzo posto è andato al Piemonte con il quarto premio da 1 milione di euro, sommato a 2 tagliandi da 50mila euro e 10 da 25mila per un totale di 1,3 milioni di euro. Di poco fuori dal podio la Lombardia con 10 premi da 50mila euro e 30 da 25mila per un totale di 1,2 milioni. L’Umbria ha chiuso la Top Five dell’edizione 2018, grazie al quinto premio di prima categoria, da 500mila euro, a cui si è aggiunto un premio di terza fascia a 25mila euro.

Le stime per l’edizione 2019

E’ sostanzialmente stabile il dato delle vendite della Lotteria Italia 2019: secondo quanto apprende Agipronews, si viaggia verso i 7 milioni di biglietti staccati e un incasso di 35 milioni di euro, in linea con lo scorso anno. L’edizione 2018, invece, fece registrare un calo delle vendite del 18,6%, rispetto agli 8,6 milioni di tagliandi staccati nel 2017, un decremento dovuto in parte all’assenza del “gratta e vinci” abbinato che, nelle precedenti edizioni, garantiva dei premi istantanei.

Lunedì 6 gennaio, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE