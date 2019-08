Guardia di Finanza: cambio al vertice del Comando Provinciale. Dal 20 agosto 2019 il Colonnello Fabrizio Nicolotti è a capo delle Fiamme Gialle vercellesi.

Guardia di Finanza: cambio al vertice del Comando Provinciale

Il 20 agosto 2019 il Colonnello Fabrizio Nicoletti ha assunto il Comando delle Fiamme Gialle vercellesi, subentrando al Col. Mario Palumbo trasferito al Comando Provinciale di Trento.

Il Col. Fabrizio Nicoletti, 56 anni, è originario di Roma. Laureato in Economia e Commercio, in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, si è arruolato nel Corpo nel 1981, anno di ingresso all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Nel corso della sua carriera ha prestato servizio, nei reparti ubicati in Sardegna, Piemonte, Calabria, Lombardia e Liguria, dove ha ricoperto vari incarichi di comando ed ha svolto compiti investigativi per la repressione delle violazioni alle leggi tributarie ed a tutela dell’economia.

Al Col. Fabrizio Nicoletti, che nei prossimi giorni effettuerà le presentazioni di rito alle Autorità Provinciali, il Comandante Regionale Piemonte, Gen.D. Giuseppe Grassi, ha formulato i migliori auguri di benvenuto e di un proficuo periodo lavorativo a favore della collettività.

