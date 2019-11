Gianna Baucero in condizioni stabili

Gianna Baucero è in condizioni stabili: buone notizie per i tanti vercellesi che si sono preoccupati per la sua salute.

Le sue condizioni non sono gravi. Al momento è sottoposta ad alcuni esami diagnostici. Sono positive le ultime notizie che riguardano l’assessore vercellese Gianna Baucero. La studiosa era stata colta da malore sabato sera ed era stata trasportata dapprima all’ospedale di Vercelli, poi al reparto di Rianimazione di Novara. Sono numerosi i vercellesi che le hanno rivolto messaggi di incoraggiamento e vicinanza.