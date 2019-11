Forte maltempo tra sabato e domenica. Oggi, 23 novembre e domani 24 novembre, allerta arancione nei comuni del vercellese.

Forte maltempo tra sabato e domenica

Il bollettino Arpa Piemonte per questa giornata prevede precipitazioni forti e diffuse su tutta la regione, localmente molto forti sulla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale e sul settore appenninico fino al basso Alessandrino. Quota neve sui 1300 m sulle Alpi al mattino, in rialzo nel

corso della giornata fino a 1600 m in serata.

Venti forti o molto forti da sudest in montagna, moderati da est in pianura con locali rinforzi.

Domenica, 24 novembre 2019, sempre cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate diffuse fino al mattino con valori localmente forti sulle zone pedemontane nordoccidentali e al confine con la Liguria. Progressiva attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Venti moderati da sudest in montagna, deboli da nordest in pianura con residui rinforzi moderati al mattino.

Allerta Arancione

La protezione civile ha emesso alle 13 del 22 novembre 2019 il bollettino meteo valido per le prossime 36 ore: si prevede allerta ARANCIONE per forti precipitazioni attese nei comuni della zona I che comprende Santhià.

Si prega di porre la massima attenzione e di effettuare eventuali segnalazioni al NUMERO EMERGENZE: 3297506781 – Polizia Locale.

Il Sindaco di Santhià informa che dal pomeriggio di oggi sarà attivato un monitoraggio costante su tutto il territorio, in particolar modo sui punti sensibili del nostro territorio.

