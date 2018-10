Domenica di Carta: appuntamento all’Archivio di Stato di Vercelli con mostre e attività.

Domenica di Carta a Vercelli

Anche l’Archivio di Stato di Vercelli apre le suo porte al pubblico in occasione della Domenica di Carta, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali domenica 14 ottobre. Appuntamento dalle 15

alle 19 per le visite. L’istituto, in collaborazione con gli Archivi di Stato di Biella e Verbania, aprirà

le porte dell’Auditorium di Santa Maria delle Grazie, in via Manzoni 17, per un pomeriggio dedicato alla

scoperta di antichi rimedi tramite un percorso espositivo di preziosi documenti che descrivono erbe,

essenze e composti medicamentosi e le loro proprietà curative tra scienza e magia.

I laboratori

Durante tutto il pomeriggio il pubblico potrà partecipare a due laboratori, “Inchiostro al chiostro” e “Fogli d’erba”, incentrati sulla produzione dell’inchiostro secondo le antiche ricette e sulla stampa

tipografica con torchio. La mostra e le attività saranno completamente gratuite e rivolte ad adulti e bambini di ogni età. La mostra proseguirà con ingresso gratuito e visita guidata a cura dei funzionari archivisti fino al 16 novembre con il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.