DiabeticaMente: sport, alimentazione e informazione per stare meglio

Torna anche quest’anno Diabetica-Mente: il progetto che l’Asl di Vercelli porta avanti in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e che punta a sviluppare percorsi integrati nella gestione del diabete mellito di tipo 2.

Un percorso di informazione e partecipazione rivolto ai pazienti affetti da questa malattia cronica complessa che avranno la possibilità anche quest’anno di seguire alcuni incontri dedicati.

Già fissati due eventi sportivi

Il programma prevede incontri tematici e attività fisica con due appuntamenti sportivi già in calendario per l’11 Marzo e l’8 Aprile (partenza dalla piastra polifunzionale di Largo Giusti 13 a Vercelli) con camminate dedicate di fitwalking.

Gli incontri di gruppo su temi specifici saranno cinque, il mercoledì dalle 9 alle 10:30, della durata di 90 minuti. Si comincia il 19 Febbraio per parlare di “Alimentazione e diabete mellito di tipo 2” con un medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, dietista, coordinatore della diabetologia e psicologi.

Seguiti da un gruppo multidisciplinare

Il valore aggiunto di questo progetto risiede proprio nella possibilità di essere seguiti da un gruppo multidisciplinare che comprende professionisti appartenenti a diverse strutture: psicologia, diabetologia endocrinologia, dietetica e nutrizione clinica e laboratorio analisi. Una iniziativa utile sia per i pazienti che hanno la possibilità di confrontarsi per comprendere come gestire concretamente la malattia e viverne l’impatto emotivo, ma al tempo stesso anche essenziale per gli operatori per studiare e strutturare al meglio il percorso del paziente diabetico sul territorio.

Per aderire contattare dottoressa Simona Di Paola o il dottor Stefano Ragusa simona.dipaola@unito.it telefono 3453372436 – 3339865714.

