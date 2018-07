C’è una cordata di imprenditori interessata alla Polioli. L’annuncio è arrivato dal sindaco a tutti i giornali nel primo pomeriggio di giovedì. Ma occorre andarci piano.

Cordata Polioli: l’anteprima data da Maura Forte a tutti i giornali

Giovedì pomeriggio, ore 17,23: dall’ufficio stampa di Maura Forte, sindaco di Vercelli, arriva una piccola schiarita per i 72 lavoratori della Polioli licenziati da Perstorp. “Ci rincuora finalmente poter dire che uno spiraglio si comincia intravedere all’orizzonte, da parecchi giorni in fase di studio, con diversi incontri, contatti, ecc. Sebbene non sia ancora del tutto definito esiste una soluzione dettata da una cordata di imprenditori interessati alla ripresa dell’attività dell’azienda vercellese Polioli, grazie ad aziende italiane che si sono fin da subito interessate per una produzione di prodotti per la quale il mercato non è in difficoltà”.

Questo il testo inviato dal sindaco a tutti gli organi di stampa e opportunamente diffuso da tutti.

Comune e Regione parti attive nelle trattative