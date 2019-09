CNA Piemonte Nord: nuovi corsi a settembre. Aggiornamento per impiantisti che operano sugli impianti cosiddetti FER: alimentati a fonti di energie rinnovabili.

CNA Piemonte Nord: nuovi corsi a settembre

Nuovi corsi d’aggiornamento FER per gli impiantisti. Il calendario degli incontri di formazione organizzati dalla CNA Piemonte Nord a settembre La CNA Piemonte Nord ha programmato per settembre nuovi corsi d’aggiornamento per gli impiantisti (termoidraulici ed elettrici) che operano sugli impianti cosiddetti FER, vale a dire impianti alimentati a fonti di energie rinnovabili (biomassa, pompe di calore, solare termico, fotovoltaico).

Corsi ogni tre anni

“In base alla normativa della Regione Piemonte – spiega Alessandro Valli, responsabile dell’Ufficio Categorie CNA Piemonte Nord – le imprese abilitate ad operare su questi tipi di impianti devono frequentare ogni tre anni dei corsi d’aggiornamento per un totale di 16 ore. Il 31 dicembre 2019 scadrà il primo triennio da quando è entrata in vigore la norma, pertanto, entro quella data, sarà necessario dimostrare di aver frequentato i corsi per il monte ore previsto”.

Calendario

La CNA, per permettere alle imprese delle province di Novara, Vercelli e VCO di adempiere all’obbligo, organizza diversi incontri gratuiti sul territorio. Questo il calendario con le sedi di svolgimento.

AREA NOVARA

Giovedì 26 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per elettricisti e termoidraulici

Novara, sede CNA, viale Dante 37.

AREA VERCELLI

Martedì 17 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per elettricisti e termoidraulici

Varallo Sesia, presso ‘Il Cortiletto Cafè’ corso Roma 49.

Martedì 24 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per elettricisti e termoidraulici

Vercelli, sede CNA, via Guicciardini 20.

AREA VCO

Giovedì 19 (dalle 14.30 alle 18.30) per elettricisti

Gravellona Toce, presso biblioteca civica ‘F.Camona’ corso Roma 15.

Lunedì 30 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per elettricisti e termoidraulici

Gravellona Toce, presso sala Ipercoop Centro commerciale Le Isole, corso Guglielmo Marconi 46 (la sala si raggiunge dal parcheggio del piano superiore)

Per informazioni e adesioni contattare gli uffici CNA Piemonte Nord:

Area Novara e Valsesia, Alessandro Valli, tel. 0321 33388

Area Vercelli, Marco Pasquino, tel. 0161 251687

Area VCO, Luca Zenoni, tel. 0323 52385.

