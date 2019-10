Cisl scuola organizza un incontro per insegnanti precari.

Cisl scuola, l’incontro

La Cisl Scuola del Piemonte orientale, zona di Vercelli, organizza un incontro informativo sui contenuti dell’intesa con il Governo stipulata lo scorso primo ottobre. Si terrà martedì 22 ottobre, alle 17, nella sede Cisl di via Laviny 38, a Vercelli. L’incontro è libero e aperto a tutti. È possibile iscriversi alla Cisl Scuola all’inizio dell’incontro per restare

costantemente informati e per iscriversi alla piattaforma on line regionale.