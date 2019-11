Cioccolatini Airc: la distribuzione anche a Vercelli.

Cioccolatini Airc

Dal 3 al 10 novembre, anticipati dalla Cerimonia al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella, tornano I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC. Un appuntamento che da oltre vent’anni cresce e si rinnova per raccontare alla cittadinanza i progressi raggiunti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro, e presentare le nuove sfide che AIRC e la comunità scientifica si trovano ad affrontare per rendere i tumori sempre più curabili. All’interno della manifestazione, sarà organizzata l’iniziativa “I cioccolatini della ricerca”: in oltre 1.000

piazze italiane, i volontari Airc distribuiranno, a fronte di una offerta minima di 10 euro, delle confezioni di cioccolatini per raccogliere fondi per sostenere la ricerca.

A Vercelli

Anche a Vercelli, i volontari AIRC, con la collaborazione dell’Associazione Perché no? e del Comune di Vercelli, saranno presenti in Piazza Cavour, Sabato 9 novembre, dalle ore 8,30. Accoglieranno i passanti, distribuendo materiali informativi sulla prevenzione, i corretti stili di vita e la cura delle malattie oncologiche. Distribuiranno, inoltre, i cioccolatini della ricerca, eleganti confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente, ideali anche per regali natalizi solidali. Tutto il ricavata sarà devoluto per sostenere gli oltre 5 mila ricercatori che lavorano in progetti sostenuti da AIRC per la lotta al cancro.