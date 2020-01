Case popolari: sopralluogo di una rappresentanza della Lega in un alloggio di corso Bormida a Vercelli.

Case popolari, la situazione

«Dopo aver letto la segnalazione di una cittadina riguardo alle condizioni in cui vive in una casa popolare, giovedì 9 gennaio il consigliere regionale Stecco, l’assessore Evangelisti e i consiglieri comunali nonché rispettivamente presidente e commissari della III commissione Fortuna, Candeli e Locca, tutti del gruppo consiliare Lega, si sono presentati all’appartamento di Corso Bormida per conoscere ancora meglio la situazione e porre le basi per affrontarla, nonché é intenzione del presidente Fortuna condividere con la minoranza una valutazione collegiale della stessa». Ad annunciarlo la Lega di Vercelli.

Le condizioni dell’alloggio

«In una mattinata segnata dal freddo pungente, le condizioni in cui la signora Teresa deve vivere, tenendo conto anche del suo stato di salute, sono risultate immediatamente critiche; la cucina risulta essere, infatti, l’unica stanza abitabile in quanto riscaldata e nelle restanti i segni dell’umidità sono evidenti. Il consigliere regionale Stecco si è subito messo in stretto contatto con il neopresidente di Atc Piemonte Nord Songa, il quale seguirà da vicino la soluzione di questa e altre situazioni già evidenziatesi».

Il riscaldamento

«A oggi possiamo affermare, dunque, che per quanto attiene l’impianto di riscaldamento, Atc Piemonte nord venerdì 10 e lunedì 13 farà intervenire la ditta che gestisce la manutenzione degli impianti termici delle case di corso Bormida 10. Inoltre, sarà eseguito il lavaggio di tutte le tubazioni interne degli appartamenti della signora, allo scopo di consentire il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Continueremo a monitorare l’evolversi della situazione, rimanendo in contatto anche con la signora Teresa, e ribadiamo la nostra disponibilità ad accogliere ulteriori appelli da parte dei cittadini in difficoltà».