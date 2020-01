Arti marziali cinesi: i vercellesi dell’Accademia Shen Qi Kwoon Tai premiata come prima società.

Arti marziali cinesi, il trofeo

Si è tenuto domenica 19 il primo Trofeo Piemonte Csen/Coni di Arti Marziali Cinesi, tutte le specialità. Una competizione regionale che ha visto la partecipazione di ben 12 società sportive giunte da tutta la regione. Era presente come capo arbitro il maestro Roberto Sias di Ivrea, in qualità di responsabile nazionale del settore Kung Fu, insieme ad altri Maestri di grande caratura come Constantin Boboc, Daniele Zanni, Agrippino Baglieri e Gian Luca Miolano. Alla loro prima esperienza arbitrale si sono cimentate le maestre vercellesi Serena Rubini nel Kung Fu e Antonella Rossi nel Taijiquan, mentre l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli guidata dal Maestro Caposcuola Carlo Olmo, con ben 64 iscritti al Trofeo, si é classificata come prima società.

I risultati

Nel Percorso Bianco propedeutico per bambini vince medaglia d’Oro Matteo Boda e Medaglia d’Argento Enrico Farè. Nel Kung Fu Tradizionale e dimostrativo e con armi, guidati dai Coach Emanuele Olmo e Maestro Giovanni Ghisio, conquista con punteggio altissimo 2 Medaglie d’Oro Alessandro Costanzo (Artiglio di Leopardo), 2 Ori anche a Corrado Colombo (Tuono); Medaglia d’Oro anche ai bravissimi Alessia Piovano (Piuma), Ares Zabarino (Simbolo), Andrea Polenghi (Pagoda), Sara Gnata (Luce del Mattino), Bader Bahrir (Guerriero), Adriana Babes (Libellula), Adriana Danna (Soave Talento). Danna e Babes conquistano anche una Coppa di primo piazzamento nel Dimostrativo prestabilito in coppia. Nella categoria Kung Fu Over Medaglia d’Oro a Veronica Palemburgi (Canto d’Amore) e Silvia Gabellieri (Giorno Giunto). Medaglie d’Argento vinte da Nathalie Finotti (Fiamma del Paradiso), Francesco Cozza, Antonio Occhipinti (Ispirazione), Ombretta Pezzaga (Richiamo della Sfera), Gesuela Marsala (A Volo di Vela). Medaglie di Bronzo vinte da Angela Zanino (Non Forma), Nejjar Khadija (Acqua), Michael Cavuoto (Dardo di Fuoco), Omar Biancamano (Primo Cavaliere), Gianluca Malinverni (Dono). Nel Taijiquan stile Yang individuale e di Gruppo vincono 2 Medaglie d’Oro Tiziano Tassì (Libero Vessillo), un Oro per Gesuela Marsala, Adriana Martella (Contemplazione), Silvia Salvetti (Mistica), Nejjar Khadija; Medaglia Argento vinta da Alessandra Taverna (Trenta Raggi), Rosaria Pomati (Anima Animante), Gesuela Marsala, Emanuele Portonaro (Antico), Pino Unio (Tempio) e il Gruppo composto anche da Daniela Casetto (Armonia), Rita Spedicato (Veda), Gianluca Audone (Filo d’erba); medaglia di Bronzo vinta da Claudio Zammarchi (Tartaruga d’Estate).

Nel Combattimento Punto Stop primo livello, seguiti dal Coach Lorenzo “Wolf” Tosi vincono Medaglia d’Argento Marco Usai (Battito d’Ali) e Mirela Hoti (Risa di Cristallo).

Un gesto solidale

A margine della Giornata, il Maestro Carlo Olmo insieme al figlio Emanuele, dona in beneficenza 10.000 Euro alla Croce Blu Italia, presente alla manifestazione per servizio, per acquisto apparecchiature elettromedicali per le ambulanze. Staff organizzativo composto da Stefano Finotti, Andrea e Fulvio Conti.

Prossimi appuntamaenti dell’Accademia Bicciolana i festeggiamenti del Capodanno Cinese a Torino e Settimo venerdì e domenica 24 e 26 gennaio e la Cerimonia di Investitura a Maestro di Sandro Turati in Accademia Sabato 25 Gennaio ore 21, ingresso libero.