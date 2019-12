Amazon Vercelli campione di solidarietà: 45.000 euro al Regina Margherita. Un’eccezionale raccolta benefica da parte dei dipendenti del centro di distribuzione di Vercelli.

Amazon Vercelli si è distinta per le tante iniziative benefiche a beneficio del territorio, questa volta, però, i dipendenti del centro di distribuzione Amazon di Vercelli si sono superati, hanno infatti messo insieme ben 45.000 euro, donati a sostegno dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Una borsa di studio per battere l’osteosarcoma

Nella foto rappresentanti di Amazon Vercelli con personale di Pediatria del Regina Margherita

Grazie al contributo di Amazon sarà bandita una borsa di studio finalizzata alla ricerca destinata a laureati in Farmacia, Biologia e Biotecnologie per un importo pari a €24.000/anno per lo svolgimento di un progetto che consentirà al destinatario di lavorare a stretto contatto con l’Unità Ricerca e Sviluppo Clinico e Laboratorio Centro Trapianti Cellule Staminali e Terapia Cellulare nell’identificazione di nuove terapie con particolare focus sui pazienti affetti da osteosarcoma.

Regalati gli Amazon Kindle

Inoltre all’interno della nuova ludoteca dell’Ospedale, Amazon ha allestito un angolo lettura in cui sono stati messi a disposizione diversi dispositivi Amazon Kindle, mentre una parte dell’aula adolescenti sarà dedicata alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Elettronica e Matematica).

Il plauso dell’assessore regionale

Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, ha commentato: «L’attenzione alla Sanità pediatrica manifestata concretamente da Amazon merita il plauso più convinto da parte della Regione Piemonte, che su questo fronte sta cercando di unire le forze per ottenere i migliori risultati, con progetti innovativi e borse di studio che vadano ad arginare il più possibile la carenza dei medici specialisti. Sono particolarmente felice che l’iniziativa di Amazon abbia ottenuto la risposta più generosa proprio in Piemonte, attraverso il Centro di distribuzione di Vercelli. Certamente si tratta di una donazione che al Regina Margherita sarà ottimamente investita. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato, con l’augurio che questa azione possa trovare presto nuovi emulatori».

#AmazonGoesGold

A settembre, mese dedicato ai tumori nell’infanzia a livello globale, Amazon ha lanciato l’iniziativa #AmazonGoesGold anche in Italia, con l’obiettivo di aumentare la sensibilizzazione in merito a questo tema e di richiamare l’attenzione sul preziosissimo lavoro svolto da tante associazioni e organizzazioni, per migliorare il tasso di sopravvivenza e trovare cure efficaci per sconfiggere i tumori infantili.

Ogni anno, infatti, nel mondo sono oltre 300.000 i bambini a cui viene diagnosticato un tumore; in Italia, ad oggi, sono circa 1.400 e 900 rispettivamente i bambini e gli adolescenti che si ammalano di tumore maligno.

A lavorare in pigiama

Migliaia di dipendenti Amazon di tutte le sedi dell’azienda sia in Italia e che nel resto mondo sono andati a lavorare in pigiama per mostrare il loro supporto ai bambini che con coraggio lottano tutti i giorni contro il cancro. Il pigiama, infatti, è la ‘divisa’ che ogni giovane paziente indossa nella sua battaglia quotidiana contro la malattia.

Il grazie della Direttrice di Pediatria del Regina Margherita

“Grazie al contributo di Amazon sarà bandita una borsa di studio finalizzata alla ricerca destinata a laureati in Farmacia, Biologia e Biotecnologie per un importo pari a €24.000/anno per lo svolgimento di un progetto che consentirà al destinatario di lavorare a stretto contatto con l’Unità Ricerca e Sviluppo Clinico e Laboratorio Centro Trapianti Cellule Staminali e Terapia Cellulare nell’identificazione di nuove terapie con particolare focus sui pazienti affetti da osteosarcoma”, ha spiegato la Dottoressa Franca Fagioli, Direttrice del Dipartimento di Pediatria e Specialità pediatriche. “Accanto al miglioramento della sopravvivenza e alla riduzione degli effetti collaterali dei trattamenti, ampio spazio deve essere dedicato alla salvaguardia della qualità di vita dei piccoli pazienti e degli adolescenti” ha concluso la dottoressa. Il resto del ricavato infatti verrà destinato all’allestimento della sala giochi e della sala adolescenti presenti all’interno del reparto di oncologia pediatrica. L’obiettivo è quello di attrezzare queste stanze non solo a scopo ludico-educativo, ma anche riabilitativo”.

L’orgoglio del Site Leader di Vercelli

Rene Hille, Site Leader del centro di distribuzione Amazon di Vercelli, ha aggiunto: “Solo tutti insieme possiamo dare il giusto contributo e fare la differenza per la vita di questi bambini. Siamo orgogliosi della partecipazione conseguita nel nostro sito, segno di una forte volontà a offrire un supporto alla struttura ospedaliera e ai giovani pazienti”.

Nell’ambito dell’iniziativa Amazon Goes Gold in Italia i centri di distribuzione, i centri di smistamento e i depositi di smistamento hanno già donato oltre 100.000 euro a strutture sanitarie e associazioni che si occupano di fornire cure e supporto ai bambini che stanno lottando contro un tumore.

