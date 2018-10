Alpini Vercelli: Sfilata del 13 ottobre – LE FOTO. Le fasi iniziali in piazza Cavour e quelle finali in piazza Battisti.

Alpini Vercelli: Sfilata del 13 ottobre – LE FOTO

La “prova generale” della grande sfilata di domenica 14 ottobre, in cui si prevedono 25.000 arrivi e circa 15.000 persone in corteo, è andata bene. I vercellesi tutto sommato hanno reagito bene e non si sono nascosti. Forse qualche grido “W gli Alpini” in più non avrebbe guastato.

“Siete tutti cittadini vercellesi”

Al di là della retorica dei discorsi ufficiali restano le parole del sindaco Maura Forte: “Siete a casa vostra, perché l’Ana ha la cittadinanza onoraria della città e dunque tutti voi siete cittadini di Vercelli”. Il pomeriggio è iniziato alle 15 circa con l’ammassamento dei gruppi in piazza Cavour, non solo rappresentanze da Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma pure da Trento, dalle Marche. Dopo gli onori alle Medaglie d’oro di Vercelli, ai labaro e gonfaloni vari si è snodato il corteo.

La Fanfara della Taurinense è stata la colonna sonora

Le immagini testimoniano le fasi iniziali e l’arrivo in piazza Cesare Battisti, seguiranno i video della sfilata per corso Libertà. Il corteo è stato guidato dalla Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” che ha aperto la cerimonia entrando fra due ali di folla in piazza Cavour.

Più delle parole lasciamo spazio alla gallery, in cui molti si ritroveranno.

Le foto migliori saranno pubblicate sul giornale nelle speciale in edicola lunedì 15 ottobre.

La gallery

