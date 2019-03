Una delle migliori Leggi del nostro Paese e L’Avis Piemonte la vuole festeggiare insieme lunedì 18 marzo 2019 nell’Aula del Consiglio Regionale del Piemonte.

40 anni della Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale

40 anni della Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Una delle migliori Leggi del nostro Paese e L’Avis Piemonte la vuole festeggiare insieme lunedì 18 marzo 2019 nell’Aula del Consiglio Regionale del Piemonte di Via Alfieri in Torino.

Il 23 Dicembre 2018 ricorrono i 40 anni della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che soppresse il sistema mutualistico ed istituì il SSN – “Servizio sanitario nazionale”, con decorrenza dal 1º luglio 1980 ed è per tutti noi una ricorrenza molto importante in quanto a partire dagli anni ottanta, il concetto di salute da bene universale e gratuito (e quindi diritto per l’autonomia) è progressivamente mutato in quello di bene necessario per l’equità (una concessione), come una fatto di equità verso i poveri, piuttosto che come un bene per tutti quelli che sono presenti nella società.

Una Legge importante

L’Avis Regionale Piemonte intende ricordare questa importante Legge ed i rapporti con la Legge sul Sistema Trasfusionale Italiano e per questo, senza volerci abbandonare alla retorica ma ripensando ad una buona legge all’interno della legislazione del nostro Paese, abbiamo inteso organizzare un momento pubblico nel quale, oltre alle relazioni programmate, abbiamo pensato di invitare i Ministri della Sanità/Salute per un confronto previsto nella tavola rotonda all’interno del Convegno.

Lunedì 18 marzo 2019

Lunedì 18 Marzo 2019 con inizio alle ore 9,30 presso l’Aula del Consiglio Regionale della Regione Piemonte di Via Alfieri in Torino ed è significativa la location in quanto vorremmo coinvolgere tutte le istituzioni del Piemonte, con relatori e presenze da parte di tutte le Regioni d’Italia, con il seguente programma: i lavori inizieranno alle ore 9,15 con i Saluti Istituzionali di Nino Boeti, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e di Sergio Chiamparino, Governatore della Regione Piemonte.

Alle ore 9,30 la relazione introduttiva: “Il concetto di salute da bene universale e gratuito (e quindi diritto per l’autonomia) è progressivamente mutato in quello di bene necessario”di Giorgio Groppo ( Presidente Regionale Avis Piemonte ), ed a seguire alle ore 9,45: “Dalle legge 833/78 alla legge sul sistema trasfusionale italiano” con le relazioni di Pasquale Colamartino ( Responsabile CRCC Abruzzo ) e Antonio Tomassini ( già Senatore della Repubblica e relatore Legge sul Sangue ).

Alle ore 10,45 la relazione “Legge 219/2005 e SSN: punti di forza e possibili criticità”a cura di Vincenzo Saturni ( già Presidente Nazionale Avis ) per concludersi con una tavola rotonda dal titolo: “Legge 833/78 e 219/05 tra novità e proposte di riforma alla luce dei nuovi scenari” che vedrà la presenza di Renato Balduzzi e Francesco De Lorenzo, ( già Ministri della Sanità ) Antonio Saitta ( Assessore Regionale Sanità Regione Piemonte e Coordinatore Assessori salute Conferenza Stato – Regioni ), Rosa Chianese ( Responsabile CRCC Piemonte e Lombardia ) e Pierluigi Berti ( Presidente Nazionale Simti )

E’ stata invitata il Ministro della Salute Giulia Grillo.

Le conclusioni saranno tratte alle 12,30 da Giorgio Groppo ( Presidente Avis Regionale Piemonte )

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE