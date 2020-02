Arriva vento fohen: lunedì temperature oltre i 15 gradi. Continua l’inverno anomalo. Da mercoledì il ribaltone anche se solo temporneo.

I venti non saranno particolarmente forti, ma porteranno una temperatura primaverile in un inverno dove il gelo non si è quasi mai visto, come riporta primanovara.it. Domenica pomeriggio dovrebbe arrivare il fohen , che all’inizio della settimana prossima porterà in Piemonte temperature massime fino a 23 gradi nelle zone di pianura e bassa collina (per la Valsesia si parla di una quindicina di gradi in media). Si tratterà quindi di un netto aumento delle temperature tra lunedì e le ore centrali di martedì. Tra mercoledì e giovedì, invece, le temperature torneranno a scendere.

“Nella prossima settimana l’Inverno proverà tuttavia a dire la sua anche sull’Italia, con una temporanea ma incisiva irruzione fredda in arrivo direttamente dalle latitudini polari – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – martedì e giovedì, sotto forma di forte tramontana e grecale (raffiche di oltre 60-70km/h) e netto calo delle temperature. La flessione termica sarà più sensibile su regioni adriatiche e Sud dove si perderanno anche 8-10°C rispetto a questi giorni, se non anche 12-15°C su Alpi e Appennino. Su Nordovest e regioni centrali tirreniche invece il passaggio freddo sarà smorzato dai venti di caduta alpini ed appenninici che manterranno il clima diurno relativamente mite. L’irruzione fredda sarà solo temporanea. Infatti già da venerdì 7 febbraio l’anticiclone dovrebbe tornare ad espandersi sull’Italia a partire dalle regioni centro-settentrionali riportando tempo stabile ma soprattutto un nuovo rialzo delle temperature – concludono da 3bmeteo.com”.

