Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto. La bri al La Tana dei Lupi, sabato 1 febbraio.

Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto

Gli Hybrid Party, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per ricreare e portare al pubblico italiano l’energia del gruppo di Chester Bennington attraverso una scaletta che tocca tutti gli album in studio dei Linkin Park, a partire dal primo, “Hybrid Theory” pubblicato nel 2000 e fonte di ispirazione per il nome di questa tribute band. Rock, pop, hip-hop, elettronica e new metal si amalgamano nei brani della band statunitense come nei live proposti dai vercellesi Simone Volpin (voce), Andrea Cataneo (voce/chitarra), Luca Birocco (chitarra), Samuele Costanzo (batteria), Davide Porcelli (basso), Mirko Zarino (synth/tastiere).

30 gennaio concerto a Pinerolo

Hybrid Party, tribute band che omaggia la carriera dei Linkin Park, porta il suo spettacolo a La Tana dei Lupi di Pinerolo (To), sabato 1 febbraio a partire dalle 22 nell’ambito del tour che la vede protagonista quest’anno di numerosi concerti in Piemonte e in Lombardia.

Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita.

Info e prenotazioni: 347 057 0073

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE