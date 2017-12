I gialloverdi espugnano anche la pista di Forte dei Marmi

L’Amatori vince a Forte. Sono sette le vittorie consecutive.

L’Amatori vince anche sulla pista di Forte dei Marmi e porta a sette il numero delle vittorie consecutive. Una marcia inarrestabile che pare proprio non avere alcun ostacolo. Un cammino, quello consumato da De Pietri e compagni, iniziato subito dopo l’arrivo sulla panchina vercellese di Pino Marzella. Era il 4 novembre, pareggio (3-3) con il Roller Bassano. Da quel momento sono arrivate sette vittorie, una dietro l’altra. Un cammino davvero incredibile.

In Toscana, tripletta di De Pietri.

Sulla pista versiliana l’Amatori è partito subito forte, passando in vantaggio con Matteo Farina e raddoppiando con Samuele De Pietri. Il Forte ha dimezzato lo svantaggio ma ancora De Pietri ha fatto allungare lo score a vantaggio dei gialloverdi. Primo tempo chiuso, dunque, sul 3-1. Nella ripresa i gialloverdi sono ripartiti alla grande e ancora con De Pietri e poi con Raffaelli hanno, di fatto, chiuso il match. Peccato che nel finale l’Amatori abbia, per così dire, “dormito sugli allori”, regalando la possibilità ai padroni di casa di riportarsi sotto grazie a un parziale di 3-0 che ha fatto temere sino alla sirena finale. Tutti in vacanza con questa fondamentale vittoria. Si torna in pista il 6 gennaio, a Vercelli, per affrontare il Ruspal Pico.

“Vittoria meritata ma troppa sofferenza”.

Salvatore Tarsia, presidente gialloverde, è parzialmente soddisfatto nel dopo partita: “Abbiamo vinto, questo è importante, ma si è sofferto troppo. La squadra deve restare concentrata fino alla sirena finale perché ormai nessuno ci regalerà nulla. Comunque chiudiamo benissimo il 2017 e siamo consapevoli di poter fare qualcosa di grande nell’anno nuovo”. Tra l’altro la vittoria di Forte Marmi metterà pressione alla capolista Sandrigo che questa sera, inizio ore 20,45, affronterà in trasferta il Ruspal Pico, “mina vagante” del campionato.

Tifosi straordinari: è tornata la “febbre gialloverde”.

L’ultima nota della serata è dedicata ai tifosi gialloverdi, quelli del Commando e non. Anche a Forte dei Marmi l’Amatori ha giocato praticamente in casa, grazie al tifo di una cinquantina di appassionati che si sono sobbarcati la lunga trasferta pur di ammirare le gesta dell’Amatori. L’entusiasmo in città sta tornando, settimana dopo settimana, e tutto fa presagire che il 2018 possa davvero diventare l’anno gialloverde. Ora è importante che tutta la città, anche a livello imprenditoriale e politico, faccia sentire la propria vicinanza alla società. Loro, dirigenti, giocatori e tecnico, stanno facendo qualcosa di meraviglioso. Non lasciamoci scappare, per l’ennesima volta, una occasione d’oro…