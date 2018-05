Governo gialloverde: “referendum” leghista. Anche nella nostra provincia i gazebo per la consultazione degli elettori.

Governo gialloverde: “referendum” leghista

Come previsto e annunciato dai media nazionali la Lega chiederà al proprio elettorato se approva o meno il famoso “contratto” di governo con i Cinque Stelle. Lo farà nel prossimo fine-settimana coinvolgendo capillarmente anche la nostra provincia.

Date e luoghi dei gazebo

Sabato 19 maggio e domenica 20 maggio le sezioni leghiste della provincia di Vercelli saranno presenti nelle piazze di molti paesi, compreso il capoluogo, per la consultazione pubblica presso i cittadini elettori in merito al contratto di Governo che si sta delineando tra la Lega ed il Movimento Cinque Stelle.

Le principali postazioni saranno ubicate a Vercelli sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00 in via Vittorio Veneto angolo corso Libertà’, Borgosesia Sabato dalle 9.00 alle 12.30 piazza Mazzini, Rive Vercellese sabato dalle 9.00 alle 12.30 piazza antistante il Municipio, San Germano Vercellese dalle 9.00 alle 12.30 piazza Mazzini.

Sabato anche un presidio nell’area ex ospedale

“Il calendario dei Gazebo è in continuo aggiornamento. – si legge nel comunicato della Lega – Si comunica altresì che la sezione di Vercelli nella serata di Sabato 19 Maggio dalle 21.00 attuerà un presidio presso la zona del Pisu per sottolineare la percezione di molti cittadini sullo stato di abbandono in cui sembrerebbe versare tale zona”.