Capodanno in piazza tra luci e musica. Bastoni e bracciali laser per tutti e Radio Number One.

Capodanno in piazza tra luci e musica

Saranno i deejay di Radio Number One i protagonisti della festa di San Silvestro in piazza Cavour. Vercelli sarà collegata al network al pari di Genova, Cervinia, Salsomaggiore, Limone Piemonte, Lodi, Sondrio, Castione della Presolana, Salò, Miramonti Tonale e Concorezzo.

A partire dalle 21,30 inizierà il lungo e spettacolare countdown che ci porterà al brindisi di mezzanotte con la più bella musica del passato e del presente, tra luci led e colori e coriandoli.

Show di Radio Number One

E dopo il brindisi partirà il primo Radio Number One Led Show del 2018, con centinaia di gadgets luminosi per tutti! Bastoni led in gomma piuma per tutti e anelli laser in uno spettacolo di coriandoli e stelle filanti con geyser verticali di luce. Alle 24 panettone e spumante per tutti. Un programma entusiasmante su cui il Comune ha mantenuto riservatezza fino all’ufficialità.

Organizzano Comune, Atena Gruppo Iren, Ascom e Confesercenti e Camera di Commercio.

L’appuntamento è fissato per le 18. Si proseguirà in allegria fino alle 2.