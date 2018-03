Sventato suicidio a Casale Monferrato: un uomo voleva gettarsi dal ponte che attraversa il Po.

Sventato suicidio dai Carabinieri

I Carabinieri di Casale Monferrato hanno sventato il sucidio di un uomo di 57 anni. L’uomo è in gravi difficoltà per la mancanza di lavoro. In pochi giorni ha tentato di togliersi la vita ben tre volte. L’ultima è stata sul ponte che attraversa il Po.

L’intervento dei militari

I Carabinieri hanno agito con prontezza. Un maresciallo ha scavalcato la recinzione per raggiungerlo. L’appuntato in servizio con lui è riuscito ad afferrarlo e portarlo al sicuro. Il comandante di compagnia ha proposto l’encomio per i due militari.