Omicidi in Lombardia: le storie

Giornata di sangue ieri in Lombardia con ben quattro morti in poche ore. I portali Netweek hanno seguito nei dettagli queste vicende. Nella foto i carabinieri nella sala slot di Caravaggio.

Uccide il fratello e la ex

Come riporta il nostro portale giornaleditreviglio.it a Caravaggio, in una sala slot c’è stato un duplice omicidio per motivi passionali, fermati come sospetti Maurizo Novembrini, il presunto killer, e una sorella dei due. Novembrini, pregiudicato 43nne residente a Treviglio, disoccupato, aveva scoperto da poco che la sua ex compagna Maria Rosa Fortini l’aveva tradito con il fratello, Carlo Novembrini. Così ha deciso di ammazzare entrambi.Le vittime, freddate con quattro colpi di pistola sono Carlo Novembrini, 51 anni e la compagna Maria Rosa Fortini, 40, di Crema.

Per i dettagli su questo duplice omicidio: giornaleditreviglio.it

Uccide due persone e poi si suicida

Come riporta il nostro portale bresciasettegiorni.it questi fatti si sono verificati nel bresciano, dove Cosimo Balsamo, prima di suicidarsi, ha ucciso due conoscenti e ferito un’altra persona A Flero è entrato in un’azienda e ammazzato un uomo di 78 anni, e ha colpito lo zio del titolare dell’azienda, ferito alla gamba e portato in elisoccorso all’Ospedale. Ha rubato l’auto dei titolari ed è fuggito: prima tappa Vobarno dove ha ucciso un’altra persona, un 61enne suo conoscente. Poi ha ripreso l’auto andando nel parcheggio del supermercato dove si è tolto la vita.

I dettagli e con la cronistoria dei fatti su bresciasettegiorni.it