Muore spazzolando il gatto per shock anafilattico. Incredibile tragedia sabato scorso a La Loggia (TO)

Muore spazzolando il gatto per shock anafilattico

Come riporta il nostro portale ilcanavese.it una donna è morta per shock anafilattico mentre spazzolava il gatto. E’ successo intorno alle 18 di sabato 12 maggio a La Loggia (TO). La vittima, Daniela Tornincasa, aveva 38 anni ed era in casa intenta a fare la toeletta a uno dei suoi tre gatti. Una vicenda drammatica e incredibile, la signora, mamma di 5 figli, è deceduta nonostante gli sforzi dei soccorritori.

Altri dettagli su ilcanavese.it