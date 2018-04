Muore sotto il treno: sgomento al Liceo Musicale. I ragazzi si stanno attivando per ricordare la loro compagna.

Muore sotto il treno: sgomento al Liceo Musicale

Sgomento al Liceo Musicale di Vercelli per la tragedia di questa mattina alla stazione di Porta Susa dove, intorno alle ore 7, la 15enne Beatrice Inguì di Rivoli, studentessa nell’istituto vercellese. La ragazza doveva prendere il regionale per andare a scuola. La ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Ferroviaria. Non èì ancora nota la dinamica della disgrazia. La ragazza era stata estratta ancora viva ma le sue condizioni erano disperate.

Il dolore di insegnanti e compagni

Cinzia Ordine, docente del Liceo Musicale (che fa parte dell’Istituto Superiore Lagrangia) aveva Beatrice in classe: “Abbiamo seguito passo passo le fasi della tragedia, in un primo tempo non si avevano notizie certe poi purtroppo è arrivata la conferma. Siamo tutti sconvolti, Beatrice era un ragazza buona e semplice che ce la metteva tutta per dare il meglio. Con i suoi compagni di classe faremo un minuto di silenzio a mezzogiorno e per domani pensiamo ad un omaggio musicale, ma sarà una cosa intima solo per noi”.

Gli studenti torinesi che hanno scelto il Liceo Musicale vercellese sono diversi, di solito si muovono in gruppo e anche stamane erano tutti insieme, così i compagni hanno assistito alla tragedia. Alcuni di loro stanno raggiungendo la scuola insieme ad alcuni insegnanti sempre torinesi.