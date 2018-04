Frana in Val Vigezzo: due morti in un auto. Si tratta di un uomo e di una donna di Bellinzona.

Frana in Val Vigezzo: due morti in un’auto

Altra tragedia in questa giornata di festa e di caldo sole primaverile. Le vittime per ora accertate sono cittadini della Svizzera Italiana, di Bellinzona. Un uomo di 50 anni e una donna. I corpi sono stati estratti dai soccorritori. La frana si è schiantata sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, fra l’Ossola (Vco) e la Svizzera. Detriti sono finiti anche sulla ferrovia Vigezzina (la Domodossola – Locarno), per fortuna in quel momento deserta ma la ferrovia è interrotta. Le squadre di soccorso hanno continuato l’opera sul fronte franoso con l’ausilio delle unità cinofile. Al momento non si può escludere che sotto i sassi e la terra non possano esserci altre persone.

Foto d’archivio