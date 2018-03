Cane salvato dai pompieri: presto tornerà a casa. Si sarebbe già fatto vivo il proprietario.

Elaborata operazione dei Vigili del Fuoco di Vercelli che nella mattinata di sabato 31 marzo hanno salvato dalla roggia Vassalla, che costeggia la parte finale di via Trino una lupetta meticcia. Ci sono volute quasi tre ore per completare il salvataggio e portare l’animale al Canile consortile di Borgo Vercelli. E proprio dal personale del canile abbiamo appreso che non si tratta di un randagio senza fissa dimora ma di una femmina di età avanzata che si era spersa, il proprietario si è già fatto vivo e presto tornerà a casa. Rimane fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco che ce la mettono sempre tutta, anche quando non sono in gioco vite umane ma quelle dei nostri migliori amici.